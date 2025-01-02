Сили оборони завдали вдалого удару по росіянах у Курській області, - ЦПД

"Є вдалий удар. Значні втрати у 810-ї бригади РФ внаслідок цього", - написав він.

Що відомо про 810-ту бригаду РФ

810-та бригада морської піхоти РФ, яка базується в тимчасово окупованому Севастополі (Крим). Окупанти цього підрозділу беруть участь у війні в Україні на Курському напрямку.

Ще в червні 2024 року партизани отримали документи окупантів зі 126-ї та 810-ї бригад Криму. Вони дізналися й те, що російські морпіхи 810-ки в Криму платять командирам, щоб не їхати воювати в Курську область.

Своєю чергою, російське командування намагається приховати дані про втрати.