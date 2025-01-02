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Сили оборони завдали вдалого удару по росіянах у Курській області, - ЦПД

Фото: Сили оборони завдали вдалого удару по росіянах у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сили оборони завдали удару по російських окупантах у Курській області. У загарбників значні втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Є вдалий удар. Значні втрати у 810-ї бригади РФ внаслідок цього", - написав він.

Що відомо про 810-ту бригаду РФ

810-та бригада морської піхоти РФ, яка базується в тимчасово окупованому Севастополі (Крим). Окупанти цього підрозділу беруть участь у війні в Україні на Курському напрямку.

Ще в червні 2024 року партизани отримали документи окупантів зі 126-ї та 810-ї бригад Криму. Вони дізналися й те, що російські морпіхи 810-ки в Криму платять командирам, щоб не їхати воювати в Курську область.

Своєю чергою, російське командування намагається приховати дані про втрати.

Удар ЗСУ по 810-й бригаді РФ у 2023 році

Важливо, що по 810-й бригаді Сили оборони України завдали удару в листопаді 2023 року. Цей удар у ЗСУ назвали помстою за 128-ту бригаду, по якій загарбники завдали удару на початку листопада того ж року.

Тоді 128-у бригаду, яка дислокувалася в прифронтовому селі в Запорізькій області, зібрали для нагородження до Дня ракетних військ та артилерії ЗСУ.

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