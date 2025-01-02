В ЦПД сообщили об удачном ударе по россиянам в Курской области

"Есть удачный удар. Значительные потери у 810-й бригады РФ в результате этого", - написал он.

Как пишут местные Telegram-каналы, под обстрел попало село Ивановское Рыльского района. Есть ли пострадавшие при обстреле, пока неизвестно.

В администрации Рыльского района сообщили, что глава района Андрей Белоусов уехал в Ивановское, комментировать ситуацию по телефону чиновники отказались.

Кроме дома культуры, как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, пострадали школа-интернат, почта, торговый центр и жилой дом - там выбило окна и повредило осколками стены.

Что известно о 810-й бригаде РФ

810-я бригада морской пехоты РФ, которая базируется во временнно оккупированном Севастополе (Крым). Оккупанты этого подразделения участвуют в войне в Украине на Курском направлении.

Еще в июне 2024 года партизаны получили документы оккупантов из 126-й и 810-й бригад Крыма. Они узнали и то, что российские морпехи 810-ки в Крыму платят командирам, чтобы не ехать воевать в Курскую область.

В свою очередь, российское командование пытается скрыть данные о потерях.