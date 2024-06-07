Партизани дізналися дані окупантів із бригад Криму. По одній ЗСУ вже били

Партизани отримали документи окупантів зі 126-ї та 810-ї бригад Криму. По останній ЗСУ вдарили у листопаді 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "Атеш".

"Наші кіберфахівці успішно отримали та опрацювали інформацію від нашого джерела у військкоматі, що стосується військовослужбовців 126-ї і 810-ї бригад", - йдеться в повідомленні.

За даними партизанів, паспорти та військові квитки, датовані 2014 та 2015 роками.

Що відомо про ці бригади

Цікаво, що саме військовослужбовці 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту скаржаться, що їх продовжують відправляти на передову як покарання до підрозділу "Шторм Z".

Також є скарги і на "відновлену" 810-у бригаду - окупантів відправляють на фронт без належного екіпірування.

Удар ЗСУ по 810-й бригаді

19 листопада 2023 року, в День ракетно-артилерійських військ РФ, ЗСУ вдарили за місцем розташування 810-ї бригади морської піхоти РФ в Херсонській області. Це сталося під час нагородження загарбників за вбивства в Україні.

У ЗСУ цей удар назвали помстою за 128-у бригаду, оскільки 3 листопада у прифронтовому селі в Запорізькій області російська ракета влучила у скупчення військових цього підрозділу, яких зібрали для нагородження до Дня ракетних військ та артилерії. Тоді близько 20 бійців загинули, десятки було поранено.

Зазначимо, що на початку грудня 2023 року партизани пробралися на територію військової частини, де дислокується 810-а бригада морської піхоти РФ у тимчасово окупованому Севастополі (Крим).