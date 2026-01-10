Сили оборони вразили нафтобазу, склад дронів та інші об'єкти росіян, - Генштаб

"У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора в ніч на 10 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі "Жутовська" (Октябрський район, Волгоградська область, РФ)", ; йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що ціль уражено, а ступінь завданих збитків уточнюється. Відомо, що цей об'єкт залучений до забезпечення пальним підрозділів армії РФ.

Окрім того, на тимчасово окупованій території Запорізької було уражено склад дронів підрозділу зі складу 19 мотострілецької дивізії армії РФ.

Також українські воїни завдали ураження по пункту управління дронами противника в районі Покровська Донецької області.

У Генеральному штабі ЗСУ відзвітували, що є й інші результати.

"На тимчасово окупованій території Донецької області уражено низку цілей противника, зокрема: зосередження особового складу 76 десантно-штурмової дивізії (н.п. Курахівка), командно-спостережний пункт підрозділу зі складу танкового батальйону тієї ж дивізії ( н.п. Гірник) та пункт управління підрозділу зі складу 41 армії (н.п. Гірник)", - сказано у дописі.

У відомстві наголосили, що в усіх вищевказаних випадках зафіксовано влучання ударних дронів по цілях. Втрати ворога уточнюються.