Сили оборони вночі знищили усі 12 ворожих "Шахедів"

Нічна атака росіян

Після півночі росіяни влаштували атаку по території Харківської області, використавши дрон-камікадзе розробки Shahed. Начальник Харківського військового гарнізону Мельник повідомив, що на території області помічено російські безпілотники. О 01:22 було нараховано п'ять вибухів. У Сумській та Донецькій областях також оголосили повітряну тривогу.

Близько 02:03 у Миколаївській та Херсонській областях повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА. За декілька хвилин було зафіксовано групу "Шахедів" з Чорного моря на Миколаївську область.

О 02:25 ворожі безпілотники прямували на Миколаїв з півдня. Також повідомляли про рух БпЛА вздовж узбережжя Миколаївської області у напрямку Одеської.

О 03:15 у Повітряних силах написали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Близько 03:48 оголошено про відбій загрози.

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