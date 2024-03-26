UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сили оборони вночі знищили усі 12 ворожих "Шахедів"

Фото: сили ППО знищили усі 12 ворожих дронів цієї ночі (колаж РБК-Україна)
Автор: Ксенія Вертебна

Росія в ніч на 26 березня випустила по Україні 12 дронів-камікадзе. Сили ППО знищили усі 12 "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил України.

Як зазначається, пуски "Шахедів" були з мису Чауда, Крим та Курської області, Росія.

Сили протиповітряної оборони збили 12 із 12 ворожих безпілотників. До відбиття атаки залучили мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях.

Крім того, окупанти вночі атакували Донецьку область двома зенітними керованими ракетами С-300.

Нічна атака росіян

Після півночі росіяни влаштували атаку по території Харківської області, використавши дрон-камікадзе розробки Shahed. Начальник Харківського військового гарнізону Мельник повідомив, що на території області помічено російські безпілотники. О 01:22 було нараховано п'ять вибухів. У Сумській та Донецькій областях також оголосили повітряну тривогу.

Близько 02:03 у Миколаївській та Херсонській областях повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА. За декілька хвилин було зафіксовано групу "Шахедів" з Чорного моря на Миколаївську область.

О 02:25 ворожі безпілотники прямували на Миколаїв з півдня. Також повідомляли про рух БпЛА вздовж узбережжя Миколаївської області у напрямку Одеської.

О 03:15 у Повітряних силах написали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Близько 03:48 оголошено про відбій загрози.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППОЗбройні сили УкраїниВійська РФВійна в УкраїніВійна Росії проти України