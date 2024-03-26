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Сили оборони вночі знищили усі 12 ворожих "Шахедів"

Вівторок 26 березня 2024 08:04
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Сили оборони вночі знищили усі 12 ворожих "Шахедів" Фото: сили ППО знищили усі 12 ворожих дронів цієї ночі (колаж РБК-Україна)
Автор: Ксенія Вертебна

Росія в ніч на 26 березня випустила по Україні 12 дронів-камікадзе. Сили ППО знищили усі 12 "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил України.

Як зазначається, пуски "Шахедів" були з мису Чауда, Крим та Курської області, Росія.

Сили протиповітряної оборони збили 12 із 12 ворожих безпілотників. До відбиття атаки залучили мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях.

Крім того, окупанти вночі атакували Донецьку область двома зенітними керованими ракетами С-300.

Нічна атака росіян

Після півночі росіяни влаштували атаку по території Харківської області, використавши дрон-камікадзе розробки Shahed. Начальник Харківського військового гарнізону Мельник повідомив, що на території області помічено російські безпілотники. О 01:22 було нараховано п'ять вибухів. У Сумській та Донецькій областях також оголосили повітряну тривогу.

Близько 02:03 у Миколаївській та Херсонській областях повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА. За декілька хвилин було зафіксовано групу "Шахедів" з Чорного моря на Миколаївську область.

О 02:25 ворожі безпілотники прямували на Миколаїв з півдня. Також повідомляли про рух БпЛА вздовж узбережжя Миколаївської області у напрямку Одеської.

О 03:15 у Повітряних силах написали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Близько 03:48 оголошено про відбій загрози.

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