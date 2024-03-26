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Силы обороны ночью уничтожили все 12 вражеских "Шахедов"

Вторник 26 марта 2024 08:04
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Силы обороны ночью уничтожили все 12 вражеских "Шахедов" Фото: силы ПВО уничтожили все 12 вражеских дронов этой ночью (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ксения Вертебная

Россия в ночь на 26 марта выпустила по Украине 12 дронов-камикадзе. Силы ПВО уничтожили все 12 "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Украины.

Как отмечается, пуски Шахедов были с мыса Чауда, Крым и Курской области, Россия.

Силы противовоздушной обороны сбили 12 из 12 вражеских беспилотников. К отражению атаки были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны Украины в Николаевской и Харьковской областях.

Кроме того, оккупанты ночью атаковали Донецкую область двумя зенитными управляемыми ракетами С-300.

Ночная атака россиян

После полуночи россияне устроили атаку по территории Харьковской области, использовав дрон-камикадзе разработки Shahed . Начальник Харьковского военного гарнизона Мельник сообщил, что на территории области замечены российские беспилотники. В 01:22 было начислено пять взрывов. В Сумской и Донецкой областях также была объявлена воздушная тревога.

Около 02:03 в Николаевской и Херсонской областях сообщили об угрозе применения ударных БПЛА. Через несколько минут была зафиксирована группа "Шахедов" из Черного моря на Николаевскую область.

В 02:25 вражеские беспилотники шли на Николаев с юга. Также сообщалось о движении БпЛА вдоль побережья Николаевской области в направлении Одесской.

В 03:15 в воздушных силах написали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Около 03:48 объявлено об отбое угрозы.

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