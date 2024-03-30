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Сили оборони вночі знищили 9 ворожих "Шахедів"

Фото: сили ППО знищили 9 ворожих дронів (колаж РБК-Україна)
Автор: Ксенія Вертебна

Росія в ніч на 30 березня випустила по Україні 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Сили ППО знищили 9 ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил України.

Як зазначається, уночі 30 березня 2024 року ворог вдарив по території Донецької області чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками із мису Чауда, Крим.

Сили протиповітряної оборони збили 9 із 12 ворожих безпілотників. До відбиття атаки було залучено підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Нічна атака РФ

Нагадаємо, в ніч проти 30 березня під час повітряної тривоги ворог почав атакувати Одесу та район ударними безпілотниками, в області працювала ППО. Близько 02:04 Повітряні сили повідомили про БпЛА в напрямку Одеської області, Татарбунарського району.

Крім того, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про нічну атаку та зазначила, що "в Одеській області влучань не допущено, однак у Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на територію елеватора".

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