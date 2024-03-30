Сили оборони вночі знищили 9 ворожих "Шахедів"

Нічна атака РФ

Нагадаємо, в ніч проти 30 березня під час повітряної тривоги ворог почав атакувати Одесу та район ударними безпілотниками, в області працювала ППО. Близько 02:04 Повітряні сили повідомили про БпЛА в напрямку Одеської області, Татарбунарського району.

Крім того, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про нічну атаку та зазначила, що "в Одеській області влучань не допущено, однак у Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на територію елеватора".

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