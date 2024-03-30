Силы обороны ночью уничтожили 9 вражеских "Шахедов"

Ночная атака РФ

Напомним, в ночь на 30 марта во время воздушной тревоги враг начал атаковать Одессу и район ударными беспилотниками , в области работала ПВО. Около 02:04 Воздушные силы сообщили о БпЛА в направлении Одесской области, Татарбунарского района.

Кроме того, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ночной атаке и отметила, что "в Одесской области попаданий не допущено, однако в Днепропетровской области обломки сбитого беспилотника упали на территорию элеватора".

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