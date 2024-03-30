RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы обороны ночью уничтожили 9 вражеских "Шахедов"

Фото: силы ПВО уничтожили 9 вражеских дронов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ксения Вертебная

Россия в ночь на 30 марта выпустила по Украине 12 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Силы ПВО уничтожили 9 вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Украины.

Как отмечается, ночью 30 марта 2024 г. враг ударил по территории Донецкой области четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками из мыса Чауда, Крым.

Силы противовоздушной обороны сбили 9 из 12 вражеских беспилотников. К отражению атаки были привлечены подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Ночная атака РФ

Напомним, в ночь на 30 марта во время воздушной тревоги враг начал атаковать Одессу и район ударными беспилотниками , в области работала ПВО. Около 02:04 Воздушные силы сообщили о БпЛА в направлении Одесской области, Татарбунарского района.

Кроме того, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ночной атаке и отметила, что "в Одесской области попаданий не допущено, однако в Днепропетровской области обломки сбитого беспилотника упали на территорию элеватора".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеВойна России против УкраиныАтака дронов