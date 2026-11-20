Нагадаємо, у ніч на 20 листопада російські війська масовано атакували Україну дронами та ракетами різних типів, зокрема балістичними. Силам ППО вдалося збити 462 повітряні цілі ворога.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що цієї ночі була одна з найпотужніших атак. Росія запустила по Україні 80 крилатих ракет та до 20 балістичних.

З 20 балістичних ракет силам ППО вдалося збити лише три.