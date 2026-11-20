"Стоит отдельно отметить наших воинов, которые пытаются имеющимися у нас средствами уничтожать пусковые российской баллистики. Этой ночью мы поразили три пусковых", - сообщил Зеленский.

По словам президента, одна пусковая установка уничтожена, в отношении двух уточняются последствия поражения.