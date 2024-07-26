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Сили оборони вночі уразили аеродром "Саки", наслідки уточнюються, - Генштаб

Фото: аеродром "Саки" (wikimedia)
Автор: Сергій Пишкін

Вночі, 26 липня, Сили оборони завдали удару по аеродрому "Саки", який розташований на території тимчасово окупованого Криму. Наслідки удару наразі уточнюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Як відзначили в Генштабі, Сили оборони продовжують знищувати  військову інфраструктуру ворога. Цієї ночі було завдано удар по аеродрому "Саки", який Російська Федерація (РФ) використовує для контролю повітряного простору, акваторії Чорного моря й завдання ударів авіаційними засобами ураження по території України. 

"Інформація щодо наслідків удару уточнюється. Важливо зазначити, що летовище прикривали "сучасні" російські засоби ППО, які вкотре не змогли захистити важливий військових об’єкт РФ", - додали в Генштабі. 

Нічні вибухи у Криму 

В ніч на 26 липня у Криму лунали вибухи. Також в мережі стверджували про ураження складу з боєприпасами на військовому аеродромі "Саки" у Новофедорівці. Внаслідок "прильоту" виникла пожежа. 

Як розповідав Telegram-канал Astra, під час удару по аеродрому могла бути знищена російська радіолокаційна станція.

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