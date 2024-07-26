Силы обороны ночью поразили аэродром "Саки", последствия уточняются, - Генштаб

Как отметили в Генштабе, Силы обороны продолжают уничтожать военную инфраструктуру врага. Этой ночью был нанесен удар по аэродрому "Саки", который Российская Федерация (РФ) использует для контроля воздушного пространства, акватории Черного моря и нанесения ударов авиационными средствами поражения по территории Украины.

"Информация о последствиях удара уточняется. Важно отметить, что аэропорт прикрывали "современные" российские средства ПВО, которые в очередной раз не смогли защитить важный военных объект РФ", - добавили в Генштабе.

Ночные взрывы в Крыму

В ночь на 26 июля в Крыму раздавались взрывы. Также в сети утверждали о поражении склада с боеприпасами на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке. В результате "прилета" возник пожар.

Как рассказывал Telegram-канал Astra, при ударе по аэродрому могла быть уничтожена российская радиолокационная станция.