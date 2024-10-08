Сили оборони відпрацювали по ворожому ЗРК "Оса" за 10 млн доларів: відео

Як відзначили Сили оборони Півдня України, після знищення ворожого ЗРК, росіяни шукають нове прикриття.

Варто додати, що ще один ЗРК "Оса" було знищено зовсім нещодавно. Тоді ж військова розвідка відпрацювала по ньому FPV-дроном, вартість якого становила кілька сотень доларів. Водночас "Оса" коштує, як розповіли в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони - 10 млн доларів.

Що відомо про ЗРК "Оса"

Зенітний ракетний комплекс "Оса-АКМ" є радянською розробкою, яка була введена в експлуатацію в 1970-х роках. Цей комплекс призначений для захисту військових об'єктів і підрозділів від повітряних атак. "Оса-АКМ" використовує ракети на твердому паливі та може вести вогонь як по літаках, так і по вертольотах на відстані до 15 км і висоті до 10 км.

Комплекс має автономну систему управління, що дозволяє йому діяти незалежно від інших засобів ППО. "Оса-АКМ" залишає слід у збройних силах кількох країн, але поступово замінюється більш сучасними системами.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) втратила більше 662 тисяч одиниць особового складу. Лише за минулу добу, 7 жовтня, Збройні сили України (ЗСУ) ліквідували ще більше 1300 терористів, а також знищили: