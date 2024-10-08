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Силы обороны отработали по вражескому ЗРК "Оса" за 10 млн долларов: видео

Вторник 08 октября 2024 09:19
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Силы обороны отработали по вражескому ЗРК "Оса" за 10 млн долларов: видео Иллюстративное изображение (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Силы обороны уничтожили вражеский автоматизированный военный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса-АКМ". Его стоимость составляет около 10 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны Юга Украины.

Как отметили Силы обороны Юга Украины, после уничтожения вражеского ЗРК россияне ищут новое прикрытие.

Следует добавить, что еще один ЗРК "Оса" был уничтожен совсем недавно. Тогда же военная разведка отработала по нему FPV-дроном, стоимость которого составляла несколько сотен долларов. В то же время "Оса" стоит, как рассказали в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны - 10 млн долларов.

Что известно о ЗРК "Оса"

Зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" является советской разработкой, которая была введена в эксплуатацию в 1970-х годах. Этот комплекс предназначен для защиты военных объектов и подразделений от воздушных атак. "Оса-АКМ" использует ракеты на твердом топливе и может вести огонь как по самолетам, так и по вертолетам на расстоянии до 15 км и высоте до 10 км.

Комплекс имеет автономную систему управления, что позволяет ему действовать независимо от других средств ПВО. "Оса-АКМ" оставляет след в вооруженных силах нескольких стран, но постепенно заменяется более современными системами.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) потеряла более 662 тысяч единиц личного состава. Только за минувшие сутки, 7 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали еще более 1300 террористов, а также уничтожили:

  • 7 танков;
  • 30 боевых бронированных машин;
  • 47 артиллерийских систем не только.

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