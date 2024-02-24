Сили оборони відкинули росіян біля Новомихайлівки, - Deep State

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Ситуація на фронті

В ніч на 23 лютого росіяни за допомогою дрона-камікадзе атакували сільгосппідприємство в Краматорському районі Донецької області. Внаслідок удару зіпсовано 480 тонн насіння зернових культур, які готували до посівної.

За минулу добув Сили оборони відбили атаки росіян біля Іванівського в Донецькій області та вразили склад боєприпасів противника.

Також на фронті тривають позиційні бої недалеко від Куп'янська та Кремінної, а також біля Бахмута в районі Кліщіївки.

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