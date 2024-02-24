Під Авдіївкою і Кремінною точаться бої, ЗСУ стримують ворога в районі Роботиного: карти ISW

На фронті тривали позиційні бої недалеко від Куп'янська та Кремінної, біля Бахмута в районі Кліщіївки, на північний та південний захід від Авдіївки, та недалеко від Вербового. Сили оборони стримують штурми російських окупантів в районі Роботиного та біля Кринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Російські та українські сили нещодавно досягли успіхів на захід від Кремінної під час позиційних боїв уздовж лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна 23 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 лютого, показують, що ЗСУ нещодавно відновили позиції на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 23 лютого, вказують на те, що війська РФ нещодавно досягли незначних успіхів поблизу Тернів (на захід від Кремінної).

Позиційні бої тривали на північний захід від Куп'янська біля Синьківки та на захід від Кремінної біля Тернів і Ямполівки.

Речник Угрупування військ "Хортиця" ЗСУ капітан Ілля Євлаш заявив, що війська РФ під Тернами зазвичай поповнюють атакуючий батальйон новобранцями із загонів "Шторм-Z" і "Шторм-V" після двох-трьох днів штурму. Він додав, що в штурмах під Тернами російські десантні загони в середньому втрачають 60% техніки.

Операція №2 - Донецька область

Війська РФ нещодавно просунулися на захід від Бахмута на тлі триваючих боїв у районі Бахмута 23 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 лютого, показують, що окупанти нещодавно просунулися до східної околиці Іванівського (на захід від Бахмута). Російські "воєнкори" також стверджували, що підрозділи російської 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) за підтримки бронетехніки просунулися в цьому районі. Деякі російські блогери розповідали, нібито війська РФ просунулися до вулиці Садової у східному Іванівському, хоча експерти ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, Андріївки, Нью-Йорка та Торецька.

Повідомляється, що 23 лютого війська РФ просунулися на північний захід від Авдіївки, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Кілька російських "воєнкорів" стверджували, що війська РФ нібито просунулися на східній околиці Сіверного (на північний захід від Авдіївки), а інші блогери розповідали, що інтервенти начебто захопили Степове (на північний захід від Авдіївки). Також російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися на глибину до 200 метрів у напрямку Орлівки та Ласточкиного (на північний захід від Авдіївки), а також що російські загарбники просунулися на захід від мікрорайону Хімік в Авдіївці та на північний захід від Опитного (на південний захід від Авдіївки). Разом з тим аналітики ISW не виявили візуальних доказів цих тверджень.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої також тривали на північний захід від Авдіївки біля Бердичів і на південний захід від Авдіївки біля Водяного, Первомайського та Невельського.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на південний захід від міста Донецька на тлі триваючих позиційних боїв на захід і південний захід від міста Донецька 23 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 лютого, показують, що окупанти нещодавно незначно просунулися на південь від Новомихайлівки (на південний захід від міста Донецьк).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито також захопили позиції на південній околиці Красногорівки (на захід від Донецька), хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривають на захід від Донецька в районі Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди.

"Південна вісь"

23 лютого в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей тривали позиційні бої. Російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бої велися на південний схід від Великої Новосілки в районі Золотої Ниви та Новодонецького, на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського та на південний захід від Великої Новосілки в районі Шевченка.

23 лютого тривали позиційні бої на заході Запорізької області в районі Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного). Російські "воєнкори" стверджують, що 22 і 23 лютого в центрі Роботиного нібито тривали бої.

Російські та українські джерела продовжують розходитися щодо статусу плацдарму ЗСУ на східному (лівому) березі Херсонської області станом на 23 лютого.

В Міноборони РФ 23 лютого повторили заяву глави відомства Сергія Шойгу від 20 лютого про те, що війська РФ нібито повністю захопили Кринки на східному березі Херсонської області. 22 лютого російський "воєнкор" опублікував кадри, на яких він відвідував околиці Кринок, як нібито доказ захоплення населеного пункту Росією, але не зміг увійти до населеного пункту через сильний український вогонь.

Український військовий, який діяв поблизу Кринок, спростував ці твердження Росії в інтерв’ю, опублікованому 23 лютого, і заявив, що військам РФ не вдалося закріпитися на обмеженому плацдармі ЗСУ в Кринках під час інтенсивних російських штурмів 19 лютого.

В ISW додають, що ще не спостерігали візуального підтвердження будь-яких значних недавніх досягнень Росії в Кринках.

Генштаб ЗСУ та російський "воєнкор" заявили, що 23 лютого на східному березі Херсонської області тривали позиційні бої, в тому числі під Кринками. Український військовий додав, що українські сили продовжують постачати позиції на східному березі річки Дніпро, незважаючи на послідовні спроби РФ перервати українське матеріально-технічне забезпечення в цьому районі.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 23 лютого, на фронті протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень. Українські воїни утримують позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян поблизу Іванівського (Донецька область) і вразили склад боєприпасів противника.

Також повідомлялося, що за оновленими вранці 23 лютого даними українського військового командування, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить вже понад 408 тисяч солдатів.