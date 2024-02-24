RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы обороны отбросили россиян вблизи Новомихайловки, - Deep State

Фото: украинские военные контратакуют врага в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вооруженные силы Украины отбросили россиян возле села Новомихайловка в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deep State.

Карта: Deep State (deepstatemap.live)

Ситуация на фронте

В ночь на 23 февраля россияне с помощью дрона-камикадзе атаковали сельхозпредприятие в Краматорском районе Донецкой области. В результате удара испорчено 480 тонн семян зерновых культур, которые готовили к посевной.

За минувшие сутки Силы обороны отбили атаки россиян возле Ивановского в Донецкой области и поразили склад боеприпасов противника.

Также на фронте продолжаются позиционные бои недалеко от Купянска и Кременной, а также возле Бахмута в районе Клещеевки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины