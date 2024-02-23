Росіяни дронами вдарили по підприємству в Донецькій області: знищено майже 500 тонн зерна

Росіяни сьогодні вночі за допомогою дрона-камікадзе атакували сільгосппідприємство в Донецькій області. Унаслідок удару постраждало зерно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна .

"Сьогодні вночі ворог "шахедами" завдав удару по території сільськогосподарського підприємства в Краматорському районі", - йдеться в заяві.

Зазначається, що було зруйновано тік, склади, майстерню, гараж, пошкоджено сільськогосподарську техніку, зіпсовано 480 тонн насіння зернових культур, які підприємство підготувало для посівної.

"За час війни підприємство постраждало від обстрілів уже втретє", - додав очільник області.

Загальні збитки для сільськогосподарської сфери регіону

Філашкін додав, що з початку війни в області пошкоджено майно 337 сільськогосподарських підприємств. Це - рослинницькі, тваринницькі, переробні, хлібопекарські підприємства, елеватори.

За попередніми розрахунками, сума завданих збитків уже склала 4,4 мільярда гривень. Втрати включають руйнування господарських приміщень, пошкодження або знищення техніки, загибель тварин і птиці.

Унаслідок бойових дій загинуло понад 1,2 млн голів птиці, 25,1 тисячі свиней, 1200 корів, 600 овець, 3 тисячі кроликів. Пошкоджено або знищено 3,5 тисячі одиниць техніки та обладнання.

Обстріли приміщень із зерном в Україні

Улітку росіяни вдарили ракетами "Калібр" по терміналу, де зберігалося зерно та сільськогосподарська техніка, в Одеській області.

Уже восени окупанти вдарили по Умані в Черкаській області. Під обстрілом опинилися складські приміщення, в яких зберігалося зерно.

Нещодавно росіяни атакували сільськогосподарське підприємство у Вовчанську Харківської області. Окупанти скинули авіабомби на ангари із зерном.