Сили оборони відкинули росіян біля Амбарного на Харківщині, - DeepState (карта)

Українські військові відкинули російських окупантів на північ від села Амбарне поблизу державного кордону у Куп’янському районі Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичну платформу DeepState у Telegram.
"Сили Оборони України відновили контроль поблизу Амбарного", - йдеться у повідомленні.
За даними Deep State, українські бійці просунулися більш як на 3 км в напрямку державного кордону та повернули контроль над лісовим масивом північніше села Амбарне у Великобурлуцькій громаді в Куп’янському районі.
Зазначається, що успішну операцію з винищення противника у лісах поблизу Амбарного та зачистки даної території провели підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади.
Також українським захисникам вдалося зупинити просування росіян у напрямку від села Мілове до села Хатнє в районі Амбарного.
Останнім часом російські війська активізувалися у Харківській області.
За даними ДПСУ, окупанти намагалися прорвати державний кордон у районі села Дігтярне, однак Сили оборони відбили атаку та ліквідували понад 20 російських військових.
Крім того, зафіксовані спроби противника розширити зону бойових дій у напрямку сусідніх населених пунктів - Кругле та Бугруватка.
Як повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, російські війська продовжують шукати слабкі місця в обороні та намагаються прорвати кордон у Харківській області. Бої тривають.
За даними Генштабу, на Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у напрямку Стариці та Вовчанськ.