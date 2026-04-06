Сили оборони відкинули росіян біля Амбарного на Харківщині, - DeepState (карта)

Українські військові відкинули російських окупантів на північ від села Амбарне поблизу державного кордону у Куп’янському районі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичну платформу DeepState у Telegram .

"Сили Оборони України відновили контроль поблизу Амбарного", - йдеться у повідомленні.

За даними Deep State, українські бійці просунулися більш як на 3 км в напрямку державного кордону та повернули контроль над лісовим масивом північніше села Амбарне у Великобурлуцькій громаді в Куп’янському районі.

Зазначається, що успішну операцію з винищення противника у лісах поблизу Амбарного та зачистки даної території провели підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади.

Також українським захисникам вдалося зупинити просування росіян у напрямку від села Мілове до села Хатнє в районі Амбарного.

Фото: українські сили відновили контроль на ділянці біля Амбарного (DeepState)