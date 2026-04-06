Сили оборони відкинули росіян біля Амбарного на Харківщині, - DeepState (карта)

09:29 06.04.2026 Пн
2 хв
Українські військові повернули контроль біля кордону
aimg Ірина Глухова
Фото: Сили оборони відкинули росіян біля Амбарного на Харківщині (Getty Images)

Українські військові відкинули російських окупантів на північ від села Амбарне поблизу державного кордону у Куп’янському районі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичну платформу DeepState у Telegram.

Читайте також: Вперші з 2024 року: ЗСУ за місяць відбили більше території, ніж захопив ворог, - Сирський

"Сили Оборони України відновили контроль поблизу Амбарного", - йдеться у повідомленні.

За даними Deep State, українські бійці просунулися більш як на 3 км в напрямку державного кордону та повернули контроль над лісовим масивом північніше села Амбарне у Великобурлуцькій громаді в Куп’янському районі.

Зазначається, що успішну операцію з винищення противника у лісах поблизу Амбарного та зачистки даної території провели підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади.

Також українським захисникам вдалося зупинити просування росіян у напрямку від села Мілове до села Хатнє в районі Амбарного.

Сили оборони відкинули росіян біля Амбарного на Харківщині, - DeepState (карта)Фото: українські сили відновили контроль на ділянці біля Амбарного (DeepState)

Бої у Харківській області

Останнім часом російські війська активізувалися у Харківській області.

За даними ДПСУ, окупанти намагалися прорвати державний кордон у районі села Дігтярне, однак Сили оборони відбили атаку та ліквідували понад 20 російських військових.

Крім того, зафіксовані спроби противника розширити зону бойових дій у напрямку сусідніх населених пунктів - Кругле та Бугруватка.

Як повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, російські війська продовжують шукати слабкі місця в обороні та намагаються прорвати кордон у Харківській області. Бої тривають.

За даними Генштабу, на Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у напрямку Стариці та Вовчанськ.

Більше по темі:
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла