Силы обороны отбросили россиян возле Амбарного на Харьковщине, - DeepState (карта)
Украинские военные отбросили российских оккупантов к северу от села Амбарное вблизи государственной границы в Купянском районе Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитическую платформу DeepState в Telegram.
"Силы Обороны Украины восстановили контроль вблизи Амбарного", - говорится в сообщении.
По данным Deep State, украинские бойцы продвинулись более чем на 3 км в направлении государственной границы и вернули контроль над лесным массивом севернее села Амбарное в Великобурлукской общине в Купянском районе.
Отмечается, что успешную операцию по уничтожению противника в лесах вблизи Амбарного и зачистки данной территории провели подразделения 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады.
Также украинским защитникам удалось остановить продвижение россиян в направлении от села Меловое до села Хатнее в районе Амбарного.
Фото: украинские силы восстановили контроль на участке возле Амбарного (DeepState)
Бои в Харьковской области
В последнее время российские войска активизировались в Харьковской области.
По данным ГПСУ, оккупанты пытались прорвать государственную границу в районе села Дегтярное, однако Силы обороны отбили атаку и ликвидировали более 20 российских военных.
Кроме того, зафиксированы попытки противника расширить зону боевых действий в направлении соседних населенных пунктов - Круглое и Бугруватка.
Как сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, российские войска продолжают искать слабые места в обороне и пытаются прорвать границу в Харьковской области. Бои продолжаются.
По данным Генштаба, на Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в направлении Старицы и Волчанска.