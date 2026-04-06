Силы обороны отбросили россиян возле Амбарного на Харьковщине, - DeepState (карта)

09:29 06.04.2026 Пн
Украинские военные вернули контроль возле границы
Фото: Силы обороны отбросили россиян возле Амбарного на Харьковщине (Getty Images)

Украинские военные отбросили российских оккупантов к северу от села Амбарное вблизи государственной границы в Купянском районе Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитическую платформу DeepState в Telegram.

"Силы Обороны Украины восстановили контроль вблизи Амбарного", - говорится в сообщении.

По данным Deep State, украинские бойцы продвинулись более чем на 3 км в направлении государственной границы и вернули контроль над лесным массивом севернее села Амбарное в Великобурлукской общине в Купянском районе.

Отмечается, что успешную операцию по уничтожению противника в лесах вблизи Амбарного и зачистки данной территории провели подразделения 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

Также украинским защитникам удалось остановить продвижение россиян в направлении от села Меловое до села Хатнее в районе Амбарного.

Силы обороны отбросили россиян возле Амбарного на Харьковщине, - DeepState (карта)Фото: украинские силы восстановили контроль на участке возле Амбарного (DeepState)

Бои в Харьковской области

В последнее время российские войска активизировались в Харьковской области.

По данным ГПСУ, оккупанты пытались прорвать государственную границу в районе села Дегтярное, однако Силы обороны отбили атаку и ликвидировали более 20 российских военных.

Кроме того, зафиксированы попытки противника расширить зону боевых действий в направлении соседних населенных пунктов - Круглое и Бугруватка.

Как сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, российские войска продолжают искать слабые места в обороне и пытаются прорвать границу в Харьковской области. Бои продолжаются.

По данным Генштаба, на Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в направлении Старицы и Волчанска.

Силы обороны отбросили россиян возле Амбарного на Харьковщине, - DeepState (карта)
Силы обороны отбросили россиян возле Амбарного на Харьковщине, - DeepState (карта)
