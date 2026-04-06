Силы обороны отбросили россиян возле Амбарного на Харьковщине, - DeepState (карта)

Украинские военные отбросили российских оккупантов к северу от села Амбарное вблизи государственной границы в Купянском районе Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитическую платформу DeepState в Telegram .

"Силы Обороны Украины восстановили контроль вблизи Амбарного", - говорится в сообщении.

По данным Deep State, украинские бойцы продвинулись более чем на 3 км в направлении государственной границы и вернули контроль над лесным массивом севернее села Амбарное в Великобурлукской общине в Купянском районе.

Отмечается, что успешную операцию по уничтожению противника в лесах вблизи Амбарного и зачистки данной территории провели подразделения 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

Также украинским защитникам удалось остановить продвижение россиян в направлении от села Меловое до села Хатнее в районе Амбарного.

Фото: украинские силы восстановили контроль на участке возле Амбарного (DeepState)