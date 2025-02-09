Росіяни намагалися переправитися через Оскіл на Куп'янському напрямку. ЗСУ завдали удару

Російські війська намагалися переправитися через річку Оскіл у Харківській області. Сили оборони завдали удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця" в Telegram.

скриншот deepstatemap.live Днем раніше Національна гвардія також повідомила про знищення штурмової групи противника у районі Лозової на Куп'янському напрямку. Як зазначили в Нацгвардії, попереду їхав танк з тралами, а за ним слідувала легкоброньована техніка зі штурмовиками на борту. Бійці 1 БрОП "Буревій" разом з 429 окремим полком безпілотних систем "АХІЛЛЕС" та десантниками 77 ОАеМБр вчасно виявили та спалили ворожу техніку. Знищено дві БМП та уражено танк.

Сили оборони повідомили, що завдали вогневого ураження по противнику, окупантів було знищено.

"Неподалік Дворічної було завчасно виявлено спроби противника переправити особовий склад через річку Оскіл", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, минулої доби ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Петропавлівка та Загризове на Куп'янському напрямку.

Ситуація у Харківській області

Як відомо, у Харківській області бої тривають на двох напрямках - на півночі області у районі міста Вовчанськ та на Куп'янському напрямку. У прифронтових районах триває евакуація цивільних.

При цьому ворог щоденно обстрілює населені пункти Харківської області і, зокрема, Харків.

За словами мера Харкова, термін виявлення місця обстрілу у місті був скорочений з трьох хвилин до 15-25 секунд.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.