Росіяни намагалися переправитися через Оскіл на Куп'янському напрямку. ЗСУ завдали удару
Російські війська намагалися переправитися через річку Оскіл у Харківській області. Сили оборони завдали удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця" в Telegram.
Як зазначається, минулої доби ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Петропавлівка та Загризове на Куп'янському напрямку.
"Неподалік Дворічної було завчасно виявлено спроби противника переправити особовий склад через річку Оскіл", - йдеться у повідомленні.
Сили оборони повідомили, що завдали вогневого ураження по противнику, окупантів було знищено.
скриншот deepstatemap.live
Днем раніше Національна гвардія також повідомила про знищення штурмової групи противника у районі Лозової на Куп'янському напрямку. Як зазначили в Нацгвардії, попереду їхав танк з тралами, а за ним слідувала легкоброньована техніка зі штурмовиками на борту.
Бійці 1 БрОП "Буревій" разом з 429 окремим полком безпілотних систем "АХІЛЛЕС" та десантниками 77 ОАеМБр вчасно виявили та спалили ворожу техніку. Знищено дві БМП та уражено танк.
Ситуація у Харківській області
Як відомо, у Харківській області бої тривають на двох напрямках - на півночі області у районі міста Вовчанськ та на Куп'янському напрямку. У прифронтових районах триває евакуація цивільних.
При цьому ворог щоденно обстрілює населені пункти Харківської області і, зокрема, Харків.
За словами мера Харкова, термін виявлення місця обстрілу у місті був скорочений з трьох хвилин до 15-25 секунд.
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