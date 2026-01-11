Сили оборони відбили понад 20 атак РФ на Покровському напрямку, - Генштаб

Російські обстріли

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів, зокрема:

Гута-Студенецька, Блешня Чернігівської області;

Безсалівка, Рогізне, Вовківка, Рижівка, Волфине, Іскрисківщина, Шпиль Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 51 обстріл, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню. З початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих атак у районах населених пунктів Приліпка, Дворічанське, Довгеньке та у бік населених пунктів Графське, Лиман, Колодязне. На даний час два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку противник намагається наступати у бік Петропавлівки та Богуславки - три атаки відбили наші оборонці, наразі ще два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції українців у районі населених пунктів Греківка, Карпівка, Шандриголове, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве, два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку росіяни два рази намагалися просунутися на позиції наших військ у районі Платонівки. Боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 21 атаку.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбивали сім штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Січневе, Вербове, Рибне, Єгорівка, одне боєзіткнення триває. Противник завдав авіаудару по Гаврилівці.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 17 боєзіткнень в районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке та у бік Добропілля й Варварівки. В деяких локаціях бої тривають до цього часу. Авіаудару КАБами зазнала Мала Токмачка.

На Оріхівському напрямку на даний час триває два боєзіткнення в районах Степногірська та Приморського. Авіаудару зазнав Оріхів.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.