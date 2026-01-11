Сили оборони відбили понад 20 атак РФ на Покровському напрямку, - Генштаб

Станом на 16:00, 11 січня, на фронті від початку доби відбулось вже 86 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів, зокрема:
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 51 обстріл, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню. З початку доби ворог наступальних дій не проводив.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих атак у районах населених пунктів Приліпка, Дворічанське, Довгеньке та у бік населених пунктів Графське, Лиман, Колодязне. На даний час два боєзіткнення тривають.
На Куп’янському напрямку противник намагається наступати у бік Петропавлівки та Богуславки - три атаки відбили наші оборонці, наразі ще два боєзіткнення тривають.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції українців у районі населених пунктів Греківка, Карпівка, Шандриголове, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве, два боєзіткнення тривають.
На Слов’янському напрямку росіяни два рази намагалися просунутися на позиції наших військ у районі Платонівки. Боєзіткнення тривають.
На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку противник 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Софіївки.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 21 атаку.
На Олександрівському напрямку українські захисники відбивали сім штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Січневе, Вербове, Рибне, Єгорівка, одне боєзіткнення триває. Противник завдав авіаудару по Гаврилівці.
На Гуляйпільському напрямку відбулось 17 боєзіткнень в районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке та у бік Добропілля й Варварівки. В деяких локаціях бої тривають до цього часу. Авіаудару КАБами зазнала Мала Токмачка.
На Оріхівському напрямку на даний час триває два боєзіткнення в районах Степногірська та Приморського. Авіаудару зазнав Оріхів.
На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
Нагадаємо, що за попередню добу, 10 січня, на фронті вздовж усієї лінії зіткнення було зафіксовано 173 бойові сутички.
Також ми писали, що за останню добу, з 10 на 11 січня, російська армія втратила на фронті ще 1130 солдатів. Крім того, Сили оборони України знищили 44 артсистеми, 134 одиниці автотехніки, понад 600 дронів та інше озброєння противника.
Зазначимо, що за час повномасштабної війни втрати армії РФ перевищують 1,2 млн осіб.