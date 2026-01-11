RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Силы обороны отбили более 20 атак РФ на Покровском направлении, - Генштаб

Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (УНИАН)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 16:00, 11 января, на фронте с начала суток состоялось уже 86 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов, в частности:

  • Гута-Студенецкая, Блешня Черниговской области;
  • Безсаловка, Рогизное, Волковка, Рыжовка, Волфино, Искрисковщина, Шпиль Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 51 обстрел, в том числе два - из реактивных систем залпового огня. С начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Прилепка, Двуречанское, Долгенькое и в сторону населенных пунктов Графское, Лиман, Колодязное. В настоящее время два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник пытается наступать в сторону Петропавловки и Богуславки - три атаки отбили наши защитники, пока еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 11 атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Грековка, Карповка, Шандриголово, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево, два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении россияне два раза пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Платоновки. Боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Ивановки и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 21 атаку.

На Александровском направлении украинские защитники отбивали семь штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Январское, Вербовое, Рыбное, Егоровка, одно боестолкновение продолжается. Противник нанес авиаудар по Гавриловке.

На Гуляйпольском направлении состоялось 17 боестолкновений в районах населенных пунктов Гуляйполе, Сладкое и в сторону Доброполья и Варваровки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Авиаудару КАБами подверглась Малая Токмачка.

На Ореховском направлении в настоящее время продолжается два боестолкновения в районах Степногорска и Приморского. Авиаудару подвергся Орехов.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Ситуация на фронте и потери РФ

Напомним, что за предыдущие сутки, 10 января, на фронте вдоль всей линии соприкосновения было зафиксировано 173 боевые столкновения.

Также мы писали, что за последние сутки, с 10 на 11 января, российская армия потеряла на фронте еще 1130 солдат. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 44 артсистемы, 134 единицы автотехники, более 600 дронов и другое вооружение противника.

Отметим, что за время полномасштабной войны потери армии РФ превышают 1,2 млн человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в Украине