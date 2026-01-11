Силы обороны отбили более 20 атак РФ на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00, 11 января, на фронте с начала суток состоялось уже 86 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов, в частности:
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 51 обстрел, в том числе два - из реактивных систем залпового огня. С начала суток враг наступательных действий не проводил.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Прилепка, Двуречанское, Долгенькое и в сторону населенных пунктов Графское, Лиман, Колодязное. В настоящее время два боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении противник пытается наступать в сторону Петропавловки и Богуславки - три атаки отбили наши защитники, пока еще два боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 11 атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Грековка, Карповка, Шандриголово, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево, два боестолкновения продолжаются.
На Славянском направлении россияне два раза пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Платоновки. Боестолкновения продолжаются.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении противник 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Ивановки и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 21 атаку.
На Александровском направлении украинские защитники отбивали семь штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Январское, Вербовое, Рыбное, Егоровка, одно боестолкновение продолжается. Противник нанес авиаудар по Гавриловке.
На Гуляйпольском направлении состоялось 17 боестолкновений в районах населенных пунктов Гуляйполе, Сладкое и в сторону Доброполья и Варваровки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Авиаудару КАБами подверглась Малая Токмачка.
На Ореховском направлении в настоящее время продолжается два боестолкновения в районах Степногорска и Приморского. Авиаудару подвергся Орехов.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
Напомним, что за предыдущие сутки, 10 января, на фронте вдоль всей линии соприкосновения было зафиксировано 173 боевые столкновения.
Также мы писали, что за последние сутки, с 10 на 11 января, российская армия потеряла на фронте еще 1130 солдат. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 44 артсистемы, 134 единицы автотехники, более 600 дронов и другое вооружение противника.
Отметим, что за время полномасштабной войны потери армии РФ превышают 1,2 млн человек.