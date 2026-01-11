Мінус ще понад 1100 окупантів: Генштаб оновив статистику на ранок 11 січня

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну противник зазнав значних втрат в особовому складі та техніці, водночас регулярні оновлення свідчать про триваючі удари по російських військах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Втрати особового складу

За останніми даними, орієнтовні втрати особового складу противника склали 1 218 940 осіб, що на +1130 більше порівняно з попередньою звітною датою. Ці цифри підкреслюють інтенсивність бойових дій і масштаб опору української армії.

Втрати техніки

Серйозні втрати фіксуються і серед техніки ворога:

11541 танк (+11)

23885 бойових бронетранспортерів (+3)

35952 артилерійські системи (+44)

1598 реактивних систем залпового вогню (+1)

1269 засобів ППО

434 літаки

347 вертольотів

104068 оперативно-тактичних БПЛА (+654)

4155 крилатих ракет

28 кораблів і катерів , 2 підводні човни

73644 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+134)

4039 одиниць спеціальної техніки

Високі цифри свідчать про масштабну шкоду російської армії і демонструють ефективність української оборони, особливо в частині авіації, безпілотників і артилерії.

Регулярні оновлення дають змогу аналізувати динаміку бойових дій і прогнозувати подальші потреби противника.