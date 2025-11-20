Сили оборони відбили 200 атак РФ за добу: Генштаб оновив карти боїв на фронті

За даними Генштабу, ворог завдав по позиціях ЗСУ та мирних містах два масованих ракетних удари з використанням 57 ракет. Також окупанти завдали 57 авіаударів, скинувши 124 керовані авіабомби, здійснили 4442 обстріли (в т.ч. 218 з систем залпового вогню) та застосували 3885 дронів-камікадзе.

Росіяни бомбили райони населених пунктів Великомихайлівка Дніпропетровської області, а також Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка, Плавні Запорізької області. Українські сили, зі свого боку, уразили один з районів зосередження ворога та один важливий об'єкт російських окупантів.

Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на напрямках

Північно-Слобожанький та Курський напрямки: окупанти скинули 13 КАБів та здійснили 160 обстрілів. Спроб атак не було.

Південно-Слобожанький напрямок: 11 спроб штурму позицій ворожими військами поблизу населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Кам’янка, Кутьківка та у напрямку Колодязного й Дворічанського.

Куп'янський напрямок: п'ять атак ворога за добу, ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та у напрямках Новоосинового й Шийківки.

Лиманський напрямок: росіяни намагалися просунутися поблизу населених пунктів Надія, Дружелюбівка, Новий Мир, Карпівка, Ставки, Зарічне, Дробишеве, Шандриголове, Зелена Долина, Новоселівка, а також у напрямку Олександрівки, Лиману та Шийківки. Було зафіксовано 17 атак ворога.

Слов'янський напрямок: 13 атак російських окупантів у районах Ямполя, Закітного, Верхньокам’янського, Серебрянки, Діброви, Дронівки, Сіверська, Виїмки та Федорівки.

Краматорський напрямок: вісім атак ворога поблизу Васюківки, Міньківки, Віролюбівки, Часового Яру, Ступочок та у напрямку населеного пункту Білокузьминівка.

Костянтинівський напрямок: 25 атак росіян у районах Білої Гори, Костянтинівки, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Новооленівки, Степанівки, Софіївки.

Покровський напрямок: наразі найважчий та найактивніший. Зупинено 55 атак російських окупантів у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Паньківка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Рівне, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Балаган, Удачне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія, Дачне та у напрямку населеного пункту Гришине.

Олександрівський напрямок: окупанти 12 разів намагалися наступати на позиції ЗСУ в районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Соснівка, Вербове, Злагода, Привільне, Єгорівка, Красногірське.

Гуляйпільський напрямок: зупинено 11 російських атак в районах Рівнопілля, Зеленого Гаю та у напрямку населених пунктів Затишшя й Зелене.

Оріхівський напрямок: чотири спроби атакувати позиції ЗСУ в районах населених пунктів Новоандріївка, Степове та Приморське.

Придніпровський напрямок: наступальні дії російських окупантів відсутні.

