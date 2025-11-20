Силы обороны отбили 200 атак РФ за сутки: Генштаб обновил карты боев на фронте

В течение суток 19 ноября, 1366-го дня войны, российские оккупанты 200 раз пытались атаковать Силы обороны Украины. Активнее всего враг вел себя на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, враг нанес по позициям ВСУ и мирным городам два массированных ракетных удара с использованием 57 ракет. Также оккупанты нанесли 57 авиаударов, сбросив 124 управляемые авиабомбы, осуществили 4442 обстрела (в т.ч. 218 из систем залпового огня) и применили 3885 дронов-камикадзе.
Россияне бомбили районы населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области, а также Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка, Плавни Запорожской области. Украинские силы, со своей стороны, поразили один из районов сосредоточения врага и один важный объект российских оккупантов.
Северо-Слобожанское и Курское направления: оккупанты сбросили 13 КАБов и совершили 160 обстрелов. Попыток атак не было.
Южно-Слобожанское направление: 11 попыток штурма позиций вражескими войсками вблизи населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Каменка, Кутьковка и в направлении Колодязного и Двуречанского.
Купянское направление: пять атак врага за сутки, ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и в направлениях Новоосиново и Шийковки.
Лиманское направление: россияне пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Надежда, Дружелюбовка, Новый Мир, Карповка, Ставки, Заречное, Дробышево, Шандриголово, Зеленая Долина, Новоселовка, а также в направлении Александровки, Лимана и Шийковки. Было зафиксировано 17 атак врага.
Славянское направление: 13 атак российских оккупантов в районах Ямполя, Закитного, Верхнекаменского, Серебрянки, Дибровы, Дроновки, Северска, Выемки и Федоровки.
Краматорское направление: восемь атак врага вблизи Васюковки, Миньковки, Веролюбовки, Часового Яра, Ступочек и в направлении населенного пункта Белокузьминовка.
Константиновское направление: 25 атак россиян в районах Белой Горы, Константиновки, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русиного Яра, Новооленевки, Степановки, Софиевки.
Покровское направление: сейчас самое тяжелое и самое активное. Остановлено 55 атак российских оккупантов в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Паньковка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономичное, Ровно, Покровск, Котлино, Молодецкое, Балаган, Удачное, Новопавловка, Новониколаевка, Филиал, Дачное и в направлении населенного пункта Гришино.
Александровское направление: оккупанты 12 раз пытались наступать на позиции ВСУ в районах населенных пунктов Александроград, Вороное, Сосновка, Вербово, Злагода, Привольное, Егоровка, Красногорское.
Гуляйпольское направление: остановлено 11 российских атак в районах Ровнополье, Зеленого Гая и в направлении населенных пунктов Затишье и Зеленое.
Ореховское направление: четыре попытки атаковать позиции ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степное и Приморское.
Приднепровское направление: наступательные действия российских оккупантов отсутствуют.
Напомним также, что по данным Генерального штаба, по состоянию на 20 ноября 2025 года Украина продолжает фиксировать значительные потери российских войск во время полномасштабного вторжения, включая живую силу, бронетехнику и авиацию.
С 24 февраля 2022 года по 20 ноября 2025 года ориентировочные потери противника составляют около 1 162 120 единиц живой силы. В частности, за сутки 19 ноября было обезврежено 890 единиц живой силы российской оккупационной армии.