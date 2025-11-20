Силы обороны отбили 200 атак РФ за сутки: Генштаб обновил карты боев на фронте

По данным Генштаба, враг нанес по позициям ВСУ и мирным городам два массированных ракетных удара с использованием 57 ракет. Также оккупанты нанесли 57 авиаударов, сбросив 124 управляемые авиабомбы, осуществили 4442 обстрела (в т.ч. 218 из систем залпового огня) и применили 3885 дронов-камикадзе.

Россияне бомбили районы населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области, а также Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка, Плавни Запорожской области. Украинские силы, со своей стороны, поразили один из районов сосредоточения врага и один важный объект российских оккупантов.

Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на направлениях

Северо-Слобожанское и Курское направления: оккупанты сбросили 13 КАБов и совершили 160 обстрелов. Попыток атак не было.

Фото: Генштаб ВСУ

Южно-Слобожанское направление: 11 попыток штурма позиций вражескими войсками вблизи населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Каменка, Кутьковка и в направлении Колодязного и Двуречанского.

Фото: Генштаб ВСУ

Купянское направление: пять атак врага за сутки, ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и в направлениях Новоосиново и Шийковки.

Фото: Генштаб ВСУ

Лиманское направление: россияне пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Надежда, Дружелюбовка, Новый Мир, Карповка, Ставки, Заречное, Дробышево, Шандриголово, Зеленая Долина, Новоселовка, а также в направлении Александровки, Лимана и Шийковки. Было зафиксировано 17 атак врага.

Фото: Генштаб ВСУ

Славянское направление: 13 атак российских оккупантов в районах Ямполя, Закитного, Верхнекаменского, Серебрянки, Дибровы, Дроновки, Северска, Выемки и Федоровки.

Фото: Генштаб ВСУ

Краматорское направление: восемь атак врага вблизи Васюковки, Миньковки, Веролюбовки, Часового Яра, Ступочек и в направлении населенного пункта Белокузьминовка.

Фото: Генштаб ВСУ

Константиновское направление: 25 атак россиян в районах Белой Горы, Константиновки, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русиного Яра, Новооленевки, Степановки, Софиевки.

Фото: Генштаб ВСУ

Покровское направление: сейчас самое тяжелое и самое активное. Остановлено 55 атак российских оккупантов в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Паньковка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономичное, Ровно, Покровск, Котлино, Молодецкое, Балаган, Удачное, Новопавловка, Новониколаевка, Филиал, Дачное и в направлении населенного пункта Гришино.

Фото: Генштаб ВСУ

Александровское направление: оккупанты 12 раз пытались наступать на позиции ВСУ в районах населенных пунктов Александроград, Вороное, Сосновка, Вербово, Злагода, Привольное, Егоровка, Красногорское.

Фото: Генштаб ВСУ

Гуляйпольское направление: остановлено 11 российских атак в районах Ровнополье, Зеленого Гая и в направлении населенных пунктов Затишье и Зеленое.

Фото: Генштаб ВСУ

Ореховское направление: четыре попытки атаковать позиции ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степное и Приморское.

Фото: Генштаб ВСУ

Приднепровское направление: наступательные действия российских оккупантов отсутствуют.

Фото: Генштаб ВСУ