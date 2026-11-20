Сили оборони 19 листопада уразили нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" в районі Альметьєвська Республіки Татарстан, за 1000 км від фронту. Це один із ключових вузлів нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

На території НПС "Калейкіно-1" підтверджено ураження трьох резервуарів типу РВСПА-50000 - один з них загорівся, ще два пошкоджені. Це одні з найбільших нафтових резервуарів, які будують у Росії.

На станції "Калейкіно" приймають і змішують нафту з різних регіонів РФ. Звідти сировина надходить на нафтопереробні заводи та в систему нафтопроводу "Дружба". Через такі вузли Кремль "перетворює нафту на гроші" для фінансування війни.

Кожен резервуар РВСПА-50000 має діаметр близько 60 метрів і висоту шестиповерхового будинку. Він розрахований на зберігання до 50 тисяч кубометрів нафти. Усередині конструкції є плавучий понтон, який лежить на поверхні нафти та стримує її випаровування.

Для будівництва одного такого резервуара використовують сотні тонн сталі. Споруду зводять на спеціальному фундаменті протягом кількох місяців: стінки зварюють пояс за поясом, після чого резервуар випробовують водою.

Відновити таку конструкцію за один день неможливо.

Наслідки удару по Ільському НПЗ

Також підтверджено наслідки ураження Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї, атакованого 18 листопада. На підприємстві знищено один резервуар типу РВС-5000, ще вісім пошкоджено: сім РВС-5000 та один РВС-1000.

Крім того, пошкоджено ділянку нафтопроводу, п'ять технічних і одну складську будівлю. Масштаби завданих збитків уточнюються.