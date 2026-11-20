Силы обороны 19 ноября поразили нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" в районе Альметьевска Республики Татарстан, в 1000 км от фронта. Это один из ключевых узлов нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

На территории НПС "Калейкино-1" подтверждено поражение трех резервуаров типа РВСПА-50000 - один из них загорелся, еще два повреждены. Это одни из крупнейших нефтяных резервуаров, которые строят в России.

На станции "Калейкино" принимают и смешивают нефть из разных регионов РФ. Оттуда сырье поступает на нефтеперерабатывающие заводы и систему нефтепровода "Дружба". Через такие узлы Кремль "превращает нефть в деньги" для финансирования войны.

Каждый резервуар РВСПА-50000 имеет диаметр около 60 метров и высоту шестиэтажного дома. Он рассчитан на хранение до 50 тысяч кубометров нефти. Внутри конструкции имеется плавучий понтон, лежащий на поверхности нефти и сдерживающий ее испарение.

Для строительства одного такого резервуара используют сотни тонн стали. Строительство возводят на специальном фундаменте в течение нескольких месяцев: стенки сваривают пояс за поясом, после чего резервуар испытывают водой.

Восстановить такую конструкцию за один день невозможно.

Последствия удара по Ильскому НПЗ

Также подтверждены последствия поражения Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, атакованного 18 ноября. На предприятии уничтожен один резервуар типа РВС-5000, восемь повреждены: семь РВС-5000 и один РВС-1000.

Кроме того, поврежден участок нефтепровода, пять технических и одно складское здание. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.