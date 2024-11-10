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Сили оборони вдарили по складах з боєприпасами у Брянській області

Фото: Генштаб підтвердив удар по Брянській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили оборони України уразили склади з боєприпасами у Брянській області РФ. Внаслідок атаки виникла пожежа з детонацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

В ніч на 10 листопада Сили безпілотних систем разом з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області.

За даними Генштабу ЗСУ, зафіксовано щонайменше вісім вибухів. Виникло мінімум два загоряння на території військової частини, також є ознаки детонації. 

Станом на 6:00 на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа. Результати ураження уточнюються.

 

Нічні вибухи у Росії

Цієї ночі у Брянську лунали вибухи. Місцева влада заявила про атаку дронів та роботу протиповітряної оборони.

За словами губернатора області, у Брянську нібито збили 15 безпілотників. При цьому чиновник заявляв, що "постраждалих та руйнувань немає".

Проте у мережі зазначали, що у Брянську виникла пожежа після вибухів, у мережі показали відповідні кадри. Аналітики припускали, що була атакована військова частина. Пізніше губернатор підтвердив, що у Брянську спалахнула пожежа, але стверджував, що горять нежитлові будівлі.

Варто додати, що зранку невідомі дрони зафіксували у Підмосков'ї. Мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку на російську столицю. За його словами, ППО нібито збила 32 безпілотники. Через атаку у Московській області виникло кілька пожеж.

Через дрони закрили московські аеропорти "Внуково" та "Домодєдово".

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