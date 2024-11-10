Сили оборони вдарили по складах з боєприпасами у Брянській області

В ніч на 10 листопада Сили безпілотних систем разом з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області.

За даними Генштабу ЗСУ, зафіксовано щонайменше вісім вибухів. Виникло мінімум два загоряння на території військової частини, також є ознаки детонації.

Станом на 6:00 на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа. Результати ураження уточнюються.