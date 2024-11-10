Силы обороны ударили по складам с боеприпасами в Брянской области

Силы обороны Украины поразили склады с боеприпасами в Брянской области. В результате атаки возник пожар с детонацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
В ночь на 10 ноября Силы беспилотных систем вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по складам с боеприпасами 1060-го центра материально-технического обеспечения (бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления) в Брянской области.
По данным Генштаба ВСУ, зафиксировано по меньшей мере восемь взрывов. Возникло минимум два возгорания на территории воинской части, также есть признаки детонации.
По состоянию на 6:00 на объекте в Брянской области продолжался сильный пожар. Результаты поражения уточняются.
Этой ночью в Брянске раздавались взрывы. Местные власти заявили об атаке дронов и работе противовоздушной обороны.
По словам губернатора области, в Брянске якобы сбиты 15 беспилотников. При этом чиновник заявлял, что "пострадавших и разрушений нет".
Однако в сети отмечалось, что в Брянске возник пожар после взрывов, в сети показали соответствующие кадры. Аналитики предполагали, что была атакована военная часть. Позже губернатор подтвердил, что в Брянске вспыхнул пожар, но утверждал, что горят нежилые здания.
Следует добавить, что утром неизвестные дроны зафиксировали в Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке на российскую столицу. По его словам, ПВО якобы сбила 32 беспилотника. Из-за атаки в Московской области возникло несколько пожаров.
Из-за дронов закрыли московские аэропорты "Внуково" и "Домодедово".
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