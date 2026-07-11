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Сили оборони вдарили по полігону росіян на Донеччині

14:10 11.07.2026 Сб
2 хв
Що ще уразили українські воїни?
aimg Тетяна Степанова
Фото: Сили оборони вдарили по полігону росіян на Донеччині (Getty Images)

Сили оборони України уразили загальновійськовий полігон росіян "Кальміуське" у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"10 липня та в ніч на 11 липня в рамках зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника", - йдеться в повідомленні.

Так, уражено загальновійськовий полігон "Кальміуське" у районі Докучаєвська Донецької області. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Окрім того, уражено пункти управління дронами противника у районах Крисанового Бєлгородської області РФ та Першотравневого Запорізької області.

Також уражено райони зосередження живої сили противника у Горлівці Донецької області та Карижі Курської області РФ.

Окрім того, Генштаб уточнив результати попередніх уражень:

  • 27 червня - оціночні прямі збитки від ураження АТ "ФНВЦ "Титан-Барикади" у Волгограді Волгоградської області орієнтовно становлять 105 млн доларів США.
  • 4 липня - внаслідок ураження Петербурзького нафтового терміналу у Санкт-Петербурзі пошкоджено 2 резервуари РВС-3000, 4 резервуари РВС-10000, 1 резервуар РВС-15000, 1 резервуар РВС-20000, естакаду технологічних трубопроводів та інше технологічне обладнання.
  • 6 липня - внаслідок ураження НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі Ярославської області зафіксовано влучання в установку АВТ-6, а також пошкодження трубопроводів установок АВТ-1 та АВТ-3.
  • 8 липня - внаслідок ураження аеродрому "Борисоглебськ" у Воронезькій області відбулося займання 28 цистерн з авіаційним гасом загальним об'ємом 1600 м³.
  • 8 липня - внаслідок ураження НПЗ "ТАІФ-НК" у Нижньокамську (Республіка Татарстан) зафіксовано влучання із займанням установки уповільненого коксування, а також пошкодження кабельних естакад, трубопроводів і технічних будівель.
  • 10 липня - внаслідок ураження Ільського НПЗ у Краснодарському краї відбулося займання установок АТ-5 і АТ-6, пошкоджено трубопроводи, а також зафіксовано займання поблизу установок АТ-2 і АТ-3.

Останні удари України по об'єктах РФ

Нагадаємо, цієї ночі Сили оборони України провели нову операцію в Азовському морі, завдавши удару по десятках суден, які Росія використовує для військової логістики та обходу санкцій.

У межах операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу країни-агресора ураження зазнав 21 російський танкер.

Крім того, українські військові уразили чотири буксири, два суховантажні судна та земснаряд.

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Донецька областьГенштаб ЗСУЗбройні сили УкраїниВійна в Україні