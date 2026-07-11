Сили оборони вдарили по полігону росіян на Донеччині

Останні удари України по об'єктах РФ

Нагадаємо, цієї ночі Сили оборони України провели нову операцію в Азовському морі, завдавши удару по десятках суден, які Росія використовує для військової логістики та обходу санкцій.

У межах операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу країни-агресора ураження зазнав 21 російський танкер.

Крім того, українські військові уразили чотири буксири, два суховантажні судна та земснаряд.