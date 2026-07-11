Силы обороны ударили по полигону россиян в Донецкой области

Последние удары Украины по объектам РФ

Напомним, этой ночью Силы обороны Украины провели новую операцию в Азовском море, нанеся удар по десяткам судов, которые Россия использует для военной логистики и обхода санкций.

В рамках операции по снижению военно-экономического потенциала страны-агрессора поражение потерпел 21 российский танкер.

Кроме того, украинские военные поразили четыре буксира, два сухогруза и земснаряд.