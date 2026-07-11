Силы обороны ударили по полигону россиян в Донецкой области

Силы обороны Украины поразили общевоенный полигон россиян "Кальмиусское" в Донецкой области
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"10 июля и в ночь на 11 июля в рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных целей противника", - говорится в сообщении.
Так, поражен общевоенный полигон "Кальмиусское" в районе Докучаевска Донецкой области. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.
Кроме того, поражены пункты управления дронами противника в районах Крысанового Белгородской области РФ и Первомайского Запорожской области.
Также поражены районы сосредоточения живой силы противника в Горловке Донецкой области и Кариже Курской области РФ.
Кроме того, Генштаб уточнил результаты предыдущих поражений:
Напомним, этой ночью Силы обороны Украины провели новую операцию в Азовском море, нанеся удар по десяткам судов, которые Россия использует для военной логистики и обхода санкций.
В рамках операции по снижению военно-экономического потенциала страны-агрессора поражение потерпел 21 российский танкер.
Кроме того, украинские военные поразили четыре буксира, два сухогруза и земснаряд.