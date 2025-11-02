Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводу в РФ Туапсе, - Генштаб

Також ми писали, що у ніч на 2 листопада невідомі дрони знову масовано атакували Росію. На звуки безпілотників і вибухи скаржилися росіяни щонайменше з кількох регіонів РФ.

Пізніше стало відомо, що під атакою в Росії перебували електричні підстанції.

Удари по НПЗ в Росії

Нагадаємо, що ще у вересні Сили спеціальних операцій України успішно вивели з ладу Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї росії.

Операція проводилася у взаємодії з російським підпіллям, і стала частиною масштабної хвилі атак по території РФ. У ніч на 7 вересня українські захисники вдарили по кількох стратегічних об’єктах, зокрема по ділянці нафтопроводу "Стальной конь" та самому Ільському НПЗ.

Напередодні, 6 вересня, Сили безпілотних систем України оприлюднили відеозвіт про результати серпневих атак на російські нафтопереробні підприємства. Тоді оператори 14-го полку СБС провели 11 успішних операцій формату "deep strike".

Крім того, у ніч на 29 жовтня українські військові здійснили серію високоточних ударів по ключових об’єктах військово-промислового комплексу росії, завдавши чергового відчутного удару по воєнній економіці агресора.

Під вогнем опинилися одразу три підприємства. Детальніше про це в матеріалі РБК-Україна.