Силы обороны ударили по катеру РФ в Каспийском море: какие еще важные цели поразили
Силы обороны Украины поразили катер России в Каспийском море, пункты управления дронами и скопления живой силы врага и подтвердили уничтожение еще нескольких целей из предыдущих ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.
Катер в Дагестане
17 мая и в ночь на 18 мая 2026 года украинские подразделения ударили по противодиверсионному катеру проекта "Грачонок" в районе Каспийска - это город в республике Дагестан, Россия.
Такие катера Россия использует для охраны мест базирования флота и противодействия диверсионным группам.
Также поражены несколько пунктов управления беспилотниками противника. Удары нанесены в районах:
- Раздольного и Шевченко в Донецкой области;
- Двухлетнего на Харьковщине;
- Каменского в Запорожской области;
- Карнатного в Брянской области России.
Украинские воины также ударили по скоплениям личного состава противника - в Поддубном в Донецкой области и в Ольгино на Херсонщине.
Подтверждено уничтожение целей из предыдущих ударов
По результатам уточнения предыдущих атак подтверждено уничтожение нескольких важных объектов.
17 мая 2026 года:
- узел связи в Мирном на временно оккупированной территории Крыма;
- зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в Западном на ВОТ Луганщины
- эшелон с топливом в Федоровке на ВОТ Донецкой области.
16 мая 2026 года:
- вертолет Ка-27 и патрульный самолет морской авиации Бе-200 - уничтожены в результате удара по аэродрому "Ейск" в Краснодарском крае России;
- станция контроля воздушного пространства в Лесном (Брянская область, Россия).
