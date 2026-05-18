Силы обороны ударили по катеру РФ в Каспийском море: какие еще важные цели поразили

Силы обороны Украины поразили катер России в Каспийском море, пункты управления дронами и скопления живой силы врага и подтвердили уничтожение еще нескольких целей из предыдущих ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram .

Катер в Дагестане

17 мая и в ночь на 18 мая 2026 года украинские подразделения ударили по противодиверсионному катеру проекта "Грачонок" в районе Каспийска - это город в республике Дагестан, Россия.

Такие катера Россия использует для охраны мест базирования флота и противодействия диверсионным группам.

Также поражены несколько пунктов управления беспилотниками противника. Удары нанесены в районах:

Раздольного и Шевченко в Донецкой области;

Двухлетнего на Харьковщине;

Каменского в Запорожской области;

Карнатного в Брянской области России.

Украинские воины также ударили по скоплениям личного состава противника - в Поддубном в Донецкой области и в Ольгино на Херсонщине.

Генштаб подтвердил удар по аэродрому в России: уничтожены два летательных аппарата

Подтверждено уничтожение целей из предыдущих ударов

По результатам уточнения предыдущих атак подтверждено уничтожение нескольких важных объектов.

17 мая 2026 года:

узел связи в Мирном на временно оккупированной территории Крыма;

зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в Западном на ВОТ Луганщины

эшелон с топливом в Федоровке на ВОТ Донецкой области.

16 мая 2026 года: