Сили оборони вдарили по бурових установках у Каспії та знищили російське ППО

Українські військові уразили три бурові установки російської корпорації "Лукойл" у Каспійському морі - імені Володимира Філановського, Юрія Корчагіна та Валерія Грайфера.

Ці об’єкти використовуються для забезпечення потреб російської окупаційної армії, зокрема в енергоресурсах.

"Зафіксовані влучання, масштаби збитків уточнюються", - повідомили у Силах оборони.

Окрім цього, українські підрозділи завдали удару по пусковій установці зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" у районі Бараничевого на тимчасово окупованій території Луганської області.

Цей ЗРК середньої дальності відповідав за прикриття російських військ від повітряних загроз. За попередніми даними, на позиції комплексу сталися вибухи після влучання.

Також було уражено склад матеріально-технічного забезпечення 49-ї армії РФ у районі Новотроїцького на окупованій частині Херсонської області. Удар мав на меті зірвати логістику та зменшити бойові можливості окупантів.

"Вражаються виключно об’єкти, безпосередньо залучені до ведення збройної агресії проти України", - наголосили в Силах оборони.