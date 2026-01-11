Силы обороны ударили по буровым установкам в Каспии и уничтожили российское ПВО

Украинские военные поразили три буровые установки российской корпорации "Лукойл" в Каспийском море - имени Владимира Филановского, Юрия Корчагина и Валерия Грайфера.

Эти объекты используются для обеспечения потребностей российской оккупационной армии, в частности в энергоресурсах.

"Зафиксированы попадания, масштабы ущерба уточняются", - сообщили в Силах обороны.

Кроме этого, украинские подразделения нанесли удар по пусковой установке зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" в районе Бараничево на временно оккупированной территории Луганской области.

Этот ЗРК средней дальности отвечал за прикрытие российских войск от воздушных угроз. По предварительным данным, на позиции комплекса произошли взрывы после попадания.

Также был поражен склад материально-технического обеспечения 49-й армии РФ в районе Новотроицкого на оккупированной части Херсонской области. Удар имел целью сорвать логистику и уменьшить боевые возможности оккупантов.

"Поражаются исключительно объекты, непосредственно вовлеченные в ведение вооруженной агрессии против Украины", - отметили в Силах обороны.