ua en ru
Пн, 22 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Сили оборони уразили центр космічного зв'язку під Москвою та логістику РФ

13:15 22.06.2026 Пн
2 хв
Які ще об'єкти росіян опинились під ударом?
aimg Валерій Ульяненко
Сили оборони уразили центр космічного зв'язку під Москвою та логістику РФ Фото: ЗСУ уразили низку важливих об'єктів окупантів (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Сили оборони вдарили по порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ, центру космічного зв'язку у Московській області та ворожій логістиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

21 червня та в ніч на 22 червня підрозділи Сил оборони уразили об'єкти росіян.

"За результатами додаткового аналізу даних, підтверджено ураження 21 червня інфраструктури порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ та двох автомобільних поромів. Ці об'єкти використовуються для забезпечення військ російських окупантів у південних регіонах України", - розповіли військові.

Під ударом опинився і центр космічного зв’язку "Дубна" у Московській області - там зафіксовано масштабне задимлення.

Читайте також: Крим у вогні, без світла та пального: що відбулося за вихідні на півострові

Крім того, українські захисники уразили полігон підготовки операторів дронів в районі Дебальцевого на території Луганської області та пункти управління безпілотниками в районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині.

Уражено й командно-спостережні пункти росіян в районі Ільок-Пеньковки Бєлгородської області РФ та у районі Покровська Донецької області.

Також атакований автомобільний міст в районі Василівки Запорізької області, який окупанти використовують для перекидання військ та забезпечення своєї армії.

"Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України", - наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня Сили безпілотних систем ЗСУ здійснили масштабну операцію проти російських окупантів і ворожих логістичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях.

За даними командира СБС Роберта Бровді "Мадяра", уражено чотири газокомпресорні станції в Криму, автомобільний міст через Генічеську протоку. Крім того, дрони прилетіли по кількох об'єктах паливної та військової логістики росіян.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Генштаб ЗСУ Війна в Україні
Новини
У частині Києва зникло світло
У частині Києва зникло світло
Аналітика
Схема виводу прибутків за кордон – це держзрада: інтерв'ю з головою ДПС Лесею Карнаух
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Схема виводу прибутків за кордон – це держзрада: інтерв'ю з головою ДПС Лесею Карнаух