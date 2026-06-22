Сили оборони уразили центр космічного зв'язку під Москвою та логістику РФ

Сили оборони вдарили по порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ, центру космічного зв'язку у Московській області та ворожій логістиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

21 червня та в ніч на 22 червня підрозділи Сил оборони уразили об'єкти росіян.

"За результатами додаткового аналізу даних, підтверджено ураження 21 червня інфраструктури порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ та двох автомобільних поромів. Ці об'єкти використовуються для забезпечення військ російських окупантів у південних регіонах України", - розповіли військові.

Під ударом опинився і центр космічного зв’язку "Дубна" у Московській області - там зафіксовано масштабне задимлення.

Крім того, українські захисники уразили полігон підготовки операторів дронів в районі Дебальцевого на території Луганської області та пункти управління безпілотниками в районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині.

Уражено й командно-спостережні пункти росіян в районі Ільок-Пеньковки Бєлгородської області РФ та у районі Покровська Донецької області.

Також атакований автомобільний міст в районі Василівки Запорізької області, який окупанти використовують для перекидання військ та забезпечення своєї армії.

"Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України", - наголосили у Генштабі.