Сили оборони уразили стратегічний міст окупантів у Криму

Українські військові уразили залізничний міст в окупованому Криму та знищили низку важливих командних пунктів і станцій розвідки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.
Вночі 3 липня українські підрозділи уразили залізничний міст через Красногвардійський канал. Російські війська використовували цей об'єкт для військової логістики: перекидання техніки, озброєння та особового складу. Ступінь руйнувань мосту наразі уточнюють.
Окрім цього, на території півострова вдалося уразити станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) в районі Артемівки та підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі.
Військові також завдали успішних ударів на інших ділянках фронту. Зокрема, у Донецькій області в районі міста Українськ Сили оборони уразили пункт управління безпілотниками, а у Запорізькій області в районі населеного пункту Новгород було уражено командний пункт російських військ.
Також підтверджено успішні результати попередніх операцій. Так, 29 червня було зруйновано два прольоти автомобільного мосту поблизу Азовського, що в Запорізькій області.
Крім того, 1 липня окупанти втратили три прольоти автомобільного мосту через річку Калка в районі Гранітного на Донеччині. Ці споруди ворог використовував для підвезення боєприпасів та живої сили.
Раніше повідомлялося, що червень 2026 року став рекордним для Сил оборони України за кількістю знищеної російської артилерії. Такі втрати окупантів виявилися найбільшими від початку повномасштабної війни.
Також нагадаємо, що в ніч на 2 липня ЗСУ завдали ударів по низці важливих об'єктів противника, зокрема по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово та залізничному мосту. Після атаки на території НПЗ спалахнула пожежа.