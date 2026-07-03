Силы обороны поразили стратегический мост оккупантов в Крыму

Украинские военные поразили железнодорожный мост в оккупированном Крыму и уничтожили ряд важных командных пунктов и станций разведки врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.
Ночью 3 июля украинские подразделения поразили железнодорожный мост через Красногвардейский канал. Российские войска использовали этот объект для военной логистики: перебрасывания техники, вооружения и личного состава. Степень разрушений моста уточняют.
Кроме того, на территории полуострова удалось поразить станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районе Артемовки и подразделение радиоэлектронной разведки оккупантов в Севастополе.
Военные также нанесли успешные удары на других участках фронта. В частности, в Донецкой области в районе города Украинск Силы обороны поразили пункт управления беспилотниками, а в Запорожской области в районе населенного пункта Новгород был поражен командный пункт российских войск.
Также подтверждены успешные результаты предыдущих операций. Так, 29 июня были разрушены два пролета автомобильного моста близ Азовского, что в Запорожской области.
Кроме того, 1 июля оккупанты потеряли три пролета автомобильного моста через реку Калка в районе Гранитного Донецкой области. Эти сооружения враг использовал для подвоза боеприпасов и живой силы.
Ранее сообщалось, что июнь 2026 стал рекордным для Сил обороны Украины по количеству уничтоженной российской артиллерии. Такие потери окупантов оказались наибольшими с начала полномасштабной войны.
Также напомним, что в ночь на 2 июля ВСУ нанесли удары по ряду важных объектов противника, в частности по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово и железнодорожном мосту. После атаки на территории НПЗ вспыхнул пожар.