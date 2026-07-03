Сили оборони уразили стратегічний міст окупантів у Криму

Українські військові уразили залізничний міст в окупованому Криму та знищили низку важливих командних пунктів і станцій розвідки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

Вночі 3 липня українські підрозділи уразили залізничний міст через Красногвардійський канал. Російські війська використовували цей об'єкт для військової логістики: перекидання техніки, озброєння та особового складу. Ступінь руйнувань мосту наразі уточнюють.

Окрім цього, на території півострова вдалося уразити станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) в районі Артемівки та підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі.

Військові також завдали успішних ударів на інших ділянках фронту. Зокрема, у Донецькій області в районі міста Українськ Сили оборони уразили пункт управління безпілотниками, а у Запорізькій області в районі населеного пункту Новгород було уражено командний пункт російських військ.

Руйнування автомобільних мостів

Також підтверджено успішні результати попередніх операцій. Так, 29 червня було зруйновано два прольоти автомобільного мосту поблизу Азовського, що в Запорізькій області.

Крім того, 1 липня окупанти втратили три прольоти автомобільного мосту через річку Калка в районі Гранітного на Донеччині. Ці споруди ворог використовував для підвезення боєприпасів та живої сили.