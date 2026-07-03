Силы обороны поразили стратегический мост оккупантов в Крыму

Украинские военные поразили железнодорожный мост в оккупированном Крыму и уничтожили ряд важных командных пунктов и станций разведки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

Ночью 3 июля украинские подразделения поразили железнодорожный мост через Красногвардейский канал. Российские войска использовали этот объект для военной логистики: перебрасывания техники, вооружения и личного состава. Степень разрушений моста уточняют.

Кроме того, на территории полуострова удалось поразить станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районе Артемовки и подразделение радиоэлектронной разведки оккупантов в Севастополе.

Военные также нанесли успешные удары на других участках фронта. В частности, в Донецкой области в районе города Украинск Силы обороны поразили пункт управления беспилотниками, а в Запорожской области в районе населенного пункта Новгород был поражен командный пункт российских войск.

Разрушение автомобильных мостов

Также подтверждены успешные результаты предыдущих операций. Так, 29 июня были разрушены два пролета автомобильного моста близ Азовского, что в Запорожской области.

Кроме того, 1 июля оккупанты потеряли три пролета автомобильного моста через реку Калка в районе Гранитного Донецкой области. Эти сооружения враг использовал для подвоза боеприпасов и живой силы.