Сили оборони уразили склади дронів РФ та інші важливі цілі ворога

Удари тривали 5 жовтня та в ніч на 6 жовтня 2026 року.

У районі Донецька уразили телекомунікаційний вузол російських окупантів. У районі Щасливцевого в Херсонській області вдарили по пункту управління одного з підрозділів армії Росії.

Ще українські воїни завдали ударів по місцях, де зосереджена жива сила противника. Це райони Сокологірська на Луганщині та Бурлацького на Донеччині.

Також на Луганщині в районі Сіверськодонецька уражено склад БпЛА. А в районі Хрустального - склад боєприпасів російських окупантів.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують уражати військові об'єкти противника.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня ударні дрони атакували Московську область.

Під удар, ймовірно, потрапив Московський НПЗ у Капотні, який забезпечує близько 40% паливного ринку столиці Росії.