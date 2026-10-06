Силы обороны поразили склады дронов РФ и другие важные цели врага

Силы обороны Украины ударили по военным объектам России на оккупированных территориях. Среди целей - телекоммуникационный узел возле Донецка, склады дронов и боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Удары продолжались 5 октября и ночью на 6 октября 2026 года.
В районе Донецка поразили телекоммуникационный узел российских окупантов. В районе Счастливцево в Херсонской области ударили по пункту управления одного из подразделений армии России.
Еще украинские воины нанесли удары по местам, где сосредоточена живая сила противника. Это районы Сокологорска на Луганщине и Бурлацкого Донецкой области.
Также в Луганской области в районе Северодонецка поражен состав БпЛА. А в районе Хрустального - склад боеприпасов российских оккупантов.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают поражать военные объекты противника.
Напомним, в ночь на 6 октября ударные дроны атаковали Московскую область.
Под удар, по всей вероятности, попал Московский НПЗ в Капотне, обеспечивающий около 40% топливного рынка столицы России.
Как сообщало РБК-Украина, 62% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо.
Это показал опрос КМИС, результаты которого почти не изменились по сравнению с концом июля - началом августа.