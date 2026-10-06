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Сили оборони уразили склади дронів РФ та інші важливі цілі ворога

12:52 06.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Сили оборони уразили склади дронів РФ та інші важливі цілі ворога Фото: ЗСУ вдарили по окупованих Донецьку, Херсонщині та Луганщині (Getty Images)
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Сили оборони України вдарили по військових об'єктах Росії на окупованих територіях. Серед цілей - телекомунікаційний вузол біля Донецька, склади дронів і боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Удари тривали 5 жовтня та в ніч на 6 жовтня 2026 року.

У районі Донецька уразили телекомунікаційний вузол російських окупантів. У районі Щасливцевого в Херсонській області вдарили по пункту управління одного з підрозділів армії Росії.

Ще українські воїни завдали ударів по місцях, де зосереджена жива сила противника. Це райони Сокологірська на Луганщині та Бурлацького на Донеччині.

Також на Луганщині в районі Сіверськодонецька уражено склад БпЛА. А в районі Хрустального - склад боєприпасів російських окупантів.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують уражати військові об'єкти противника.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня ударні дрони атакували Московську область.

Під удар, ймовірно, потрапив Московський НПЗ у Капотні, який забезпечує близько 40% паливного ринку столиці Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, 62% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.

Це показало опитування КМІС, результати якого майже не змінилися порівняно з кінцем липня - початком серпня.

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