Сили оборони уразили склади дронів РФ та інші важливі цілі ворога
Сили оборони України вдарили по військових об'єктах Росії на окупованих територіях. Серед цілей - телекомунікаційний вузол біля Донецька, склади дронів і боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Удари тривали 5 жовтня та в ніч на 6 жовтня 2026 року.
У районі Донецька уразили телекомунікаційний вузол російських окупантів. У районі Щасливцевого в Херсонській області вдарили по пункту управління одного з підрозділів армії Росії.
Ще українські воїни завдали ударів по місцях, де зосереджена жива сила противника. Це райони Сокологірська на Луганщині та Бурлацького на Донеччині.
Також на Луганщині в районі Сіверськодонецька уражено склад БпЛА. А в районі Хрустального - склад боєприпасів російських окупантів.
У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують уражати військові об'єкти противника.
Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня ударні дрони атакували Московську область.
Під удар, ймовірно, потрапив Московський НПЗ у Капотні, який забезпечує близько 40% паливного ринку столиці Росії.
Як повідомляло РБК-Україна, 62% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.
Це показало опитування КМІС, результати якого майже не змінилися порівняно з кінцем липня - початком серпня.