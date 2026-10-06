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Силы обороны поразили склады дронов РФ и другие важные цели врага

12:52 06.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Силы обороны поразили склады дронов РФ и другие важные цели врага Фото: ВСУ ударили по оккупированным Донецку, Херсону и Луганщине (Getty Images)
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Силы обороны Украины ударили по военным объектам России на оккупированных территориях. Среди целей - телекоммуникационный узел возле Донецка, склады дронов и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Удары продолжались 5 октября и ночью на 6 октября 2026 года.

В районе Донецка поразили телекоммуникационный узел российских окупантов. В районе Счастливцево в Херсонской области ударили по пункту управления одного из подразделений армии России.

Еще украинские воины нанесли удары по местам, где сосредоточена живая сила противника. Это районы Сокологорска на Луганщине и Бурлацкого Донецкой области.

Также в Луганской области в районе Северодонецка поражен состав БпЛА. А в районе Хрустального - склад боеприпасов российских оккупантов.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают поражать военные объекты противника.

Напомним, в ночь на 6 октября ударные дроны атаковали Московскую область.

Под удар, по всей вероятности, попал Московский НПЗ в Капотне, обеспечивающий около 40% топливного рынка столицы России.

Как сообщало РБК-Украина, 62% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо.

Это показал опрос КМИС, результаты которого почти не изменились по сравнению с концом июля - началом августа.

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