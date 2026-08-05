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Сили оборони уразили російську переправу, склади та інші важливі об'єкти ворога

11:37 05.08.2026 Ср
2 хв
Є перші наслідки ударів України по військових цілях окупантів
aimg Олена Чупровська
Фото: Українські захисники вдарили по важливій переправі окупантів і не тільки (Getty Images)

Уночі проти 5 серпня та напередодні Сили оборони України завдали ударів по кількох важливих об'єктах ворога - пунктах управління безпілотниками, переправі та складі техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Пункти управління дронами палали у трьох областях

Українські воїни уразили пункти управління безпілотниками окупантів одразу в кількох районах:

  • Малі Щербаки у Запорізькій області;
  • Костянтинівка та Часів Яр на Донеччині;
  • Зелене Поле в Донецькій області;
  • Волфіне в Курській області Росії.

Окремо Сили оборони завдали удару по ще одному пункту управління противника - поблизу Бахмута на Донеччині.

Ворог втратив переправу та склад техніки

Захисники також уразили переправу через річку Мокрі Яли в районі Веселого на Донеччині. Ворог використовував цей об'єкт для військової логістики - перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів.

Крім того, українські воїни завдали удару по складу матеріально-технічних засобів окупантів в Ішуні в анексованому Криму.

Що передувало ударам

Напередодні, 4 серпня, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що в липні Сили оборони України знищили та важко поранили дронами понад 30 тисяч російських військових.

За його словами, ця тенденція на фронті залишається незмінною і повторюється щомісяця.

Тим часом уночі проти 5 серпня під ударом опинилася Тульська область Росії, де на складі компанії Wildberries спалахнула масштабна пожежа.

Місцева влада ситуацію офіційно не коментувала.

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