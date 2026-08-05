Тульська область Росії виявилася під ударом, на складі Wildberries масштабна пожежа

У ніч проти 5 серпня Тульська область Росії зазнала атаки. Над ранок в одному з населених пунктів області виникла масштабна пожежа на складі Wildberries.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та OSINT-пабліки.

Судячи з посад губернатора Дмитра Міляєва, для регіону приблизно о 00:34 за київським часом було оголошено ракетну небезпеку. Вона тривала трохи більше двох годин.

Однак важливо зазначити, що для Тульської області також була загроза застосування безпілотників. Небезпека існувала від вечора і тривала до 04:56 ранку.

Приблизно о 03:30 у кількох OSINT-пабліках стали масово з'являтися кадри, на яких виникла пожежа на території одного зі складів. Як пізніше стало зрозуміло з кадрів, у населеному пункті Алексіно горить логістичний хаб Wildberries.

Місцева влада ситуацію поки що ніяк не коментувала. Чим був атакований склад - дронами або ракетами - поки що неясно.

Зазначимо, що під ранок мер Москви Сергій Собянін прозвітував, що сили ППО нібито збили 10 дронів, які летіли на російську столицю.

Крім того, в OSINT-паблік зараз з'являються кадри, що під атакою знаходиться Казань (республіка Татарстан, РФ). Що саме під ударом, поки що неясно.