Силы обороны поразили российскую переправу, склады и другие важные объекты врага

Пункты управления дронами пылали в трех областях

Украинские воины поразили пункты управления беспилотниками окупантов сразу в нескольких районах:

Малые Щербаки в Запорожской области;

Константиновка и Часов Яр в Донецкой области;

Зеленое поле в Донецкой области;

Волфин в Курской области России.

Отдельно Силы обороны нанесли удар по еще одному пункту управления противника - вблизи Бахмута Донецкой области.

Враг потерял переправу и склад техники

Защитники также поразили переправу через реку Мокри Ялы в районе Веселого Донецкой области. Враг использовал этот объект для военной логистики – опрокидывание личного состава, вооружения и материально-технических средств.

Кроме того, украинские воины нанесли удар по складу материально-технических средств оккупантов в Ишуне в аннексированном Крыму.

Что предшествовало ударам

Накануне, 4 августа, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил , что в июле Силы обороны Украины уничтожили и тяжело ранили дронами более 30 тысяч российских военных.